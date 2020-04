Filiada à Central Rondon, a Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras adotou medidas de prevenção ao contágio do coronavírus (Covid-19) para atendimento presencial – está atendendo somente três cooperados/usuários por vez e que devem portar máscara!

Também intensificou a limpeza de móveis, utensílios e itens usados por colaboradores e cooperados/usuários, direcionamento dos cooperados para o atendimento por meios digitais, incentivo ao uso de cartões de débito/crédito e pagamentos eletrônicos, além da recomendação de evitar contato físico entre funcionários, cooperados e usuários.

Colaboradores com sintomas será afastado de suas atividades na cooperativa. Na foto o gerente geral Edvaldo Rodrigues e a gerente Sandra Cristina de Oliveira dos Santos de relacionamento pessoa física do Sicoob Fronteiras.

Em suas idas ao Sicoob Fronteiras em Cacoal, o cooperado empresário Jocimar Sepp da Distribuidora de Frios Cacoal faz questão de respeitar as regras de prevenção ao Coronavírus (Covid-19), tomadas pela renomada cooperativa que está atendendo somente três cooperados/usuários por vez, e principalmente que devem portar máscaras e respeitar o contato físico dentro da agência.

Em Cacoal, a renomada e tradicional Casa & Decoração colocou o WhatsApp 69 98402-5491 a disposição dos clientes para atendimento, neste momento de pandemia do coronavírus.

A moderna e elegante loja de móveis, móveis planejados com a famosa marca Dimare, cortinas sob medida, tapetes, decorações para qualquer tipo de ambiente, onde se encontra tudo para deixar uma residência ou escritório mais lindos e elegantes ainda, continua seguindo todas as medidas para evitar a disseminação do vírus, conforme determina o Decreto Decreto nº 24.871 publicado pelo Governo do Estado de Rondônia. Na foto os atenciosos sócios-proprietários Otávio Foli e Wender Garcia.

As concessionárias Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura adotaram todas as medidas de responsabilidade social em seus serviços e mantém aberto apenas os setores de peças e serviços.

Para atender seus clientes nas vendas, a Fiat PSV colocou sua capacitada e atenciosa equipe de consultores de vendas atendendo via WhatsApp. Na foto o consultor de vendas Milton Santos.

As melhores ofertas da Fiat reunidas numa coletânea exclusiva para o cliente Fiat aproveitar sem sair de casa! Atendendo ao Decreto nº 24.871 publicado pelo governo do Estado de Rondônia, as concessionárias Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura colocaram os contatos de seus consultores de vendas para atendimento on-line. Tirar dúvidas, consultar facilidades e até fechar negócios.

Seguindo o Decreto de Calamidade Pública do governo de Rondônia, a Unesc em Cacoal, Vilhena e Porto Velho, suspendeu a maioria das atividades como forma de prevenção ao Covid-19, e tem reunido constantemente a direção, docentes e técnicos (no âmbito virtual) em busca de alternativas para diminuir as perdas no primeiro semestre desse ano.

As medidas adotadas surtiram um efeito melhor do que o esperado e o engajamento dos acadêmicos e professores tem sido frequente. Diariamente na rede social, centenas de estudantes tem marcado a Unesc no Instagram e Facebook, principalmente, mostrando sua dedicação aos estudos, dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), e aprovando e apoiando as medidas adotadas pela Unesc.

“Com toda essa situação do Coronavírus, a Unesc resolveu manter as atividades acadêmicas, em detrimento à autorização do MEC (Ministério da Educação) e transformar aulas presenciais no que a gente chama de ensino remoto emergencial”, explicou o professor Maximiliano Barroso Bonfá, coordenador dos cursos de Analise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação e um dos responsáveis pela implantação do AVA na Unesc.

Os acadêmicos têm descoberto novas e inúmeras possibilidades para a aprendizagem e disseminação do conhecimento. Além disso, neste período, os professores da Unesc estão totalmente à disposição dos alunos, também engajados para manter as aulas mais efetivas possíveis, seja no suporte aos acadêmicos, seja de forma coletiva e/ou individual, como na disponibilização e acompanhamento dos conteúdos repassados.

“Neste ensino remoto, estão sendo disponibilizados aos acadêmicos, conteúdos com aulas gravadas pelos próprios docentes da Unesc, interação de chat no mesmo horário das aulas e aulas por web-conferência, através de várias plataformas de conferência. A idéia desta transferência, do nosso modelo presencial para o modelo virtual, é permitir e possibilitar que tudo o que é feito no ambiente presencial, possa ser feito no ambiente virtual, sem perdas para os acadêmicos”, ressaltou o professor Max, que também é coordenador do Núcleo de Educação a Distância da Unesc.

Alunos de todo Brasil, inclusive da Unesc, estão tendo a oportunidade de se inscrever no Programa Santander Graduação para receber um apoio financeiro no pagamento da mensalidade da instituição de ensino superior ou nos custos relacionados a sua formação acadêmica, tais como material didático, alimentação, transporte, entre outros gastos.

O valor da bolsa auxílio é de R$ 300 mensais durante 12 meses. Os estudantes que desejarem participar do processo devem criar seu cadastro de acesso junto à plataforma on-line https://www.becas-santander.com/program/graduacao1s2020 e, posteriormente, deverão preencher o formulário lá disponível para formalizarem sua inscrição no programa.

A Unesc realizará o processo de seleção dos alunos que deverão estar obrigatoriamente inscritos no site disponibilizado pelo Santander e seguir os demais critérios estabelecidos nestes Princípios e no Edital do programa.

Quais são os requisitos para participar do programa?

Excelência acadêmica; preferencialmente estar em situação de vulnerabilidade social; frequência na Instituição durante todo o processo de inscrição, participação e realização do programa; cada Instituição deverá divulgar o seu edital de seleção do programa que deve constar os itens acima e outros de responsabilidade da Instituição de Ensino Superior; estar inscrito obrigatoriamente no programa Santander Graduação na plataforma de Becas do Santander.

Quais são as regras de participação?

Os candidatos devem seguir os requisitos dos princípios do Santander, além das regras estabelecidas em edital da sua faculdade. O Santander não interfere no processo de seleção de cada Instituição de Ensino Superior.

O que contempla o programa Santander Gradução?

R$ 300,00 por 12 meses; curso de inglês on-line da English Live para todos os inscritos https://englishlive.ef.com/pt-br/…/os/santander-universidade

Onde o aluno se cadastra para participação do programa?

A inscrição é realizada na https://www.becas-santander.com/pr…/santandergraduacao1s2020

O aluno deve se cadastrar na plataforma de becas para criar login de acesso e se inscrever.

Servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) campus Cacoal, iniciaram a confecção de máscaras para proteção dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente ao atendimento da população do município, através da enfermeira Patrícia Chagas Bonfim e da profª de Informática Adriana Aparecida Rigolon.

A confecção é realizada em duas partes, primeiro a produção de um suporte utilizando a impressora 3D disponível no campus, e depois o ajuste de uma placa de acetato para fixação da parte frontal.

A ideia surgiu da reportagem de um projeto disponível na internet. A profª Adriana Rigolon fez a doação dos filamentos para impressão do suporte e um grupo de empresários doou o acetato para conclusão da confecção das máscaras.

A expectativa é realizar mais parcerias para trabalhar em prol do combate ao coronavírus, devido a demandas para produção de outros equipamentos, atendendo as solicitações que estão surgindo no município.

Em tempos de Covid-19 as felicitações podem ser criativas através da rede social! O importante é ser lembrado pelos amigos e familiares!