A Câmara de Vilhena realizou sessão ordinária na manhã desta quarta-feira, 22, e um dos assuntos que chamou a atenção foi a denúncia de suposto uso da máquina pública para fins políticos.

O vereador Samir Ali, ao usar a tribuna da Casa de Leis, disse que recebeu denúncias do suposto uso da merenda escolar na Secretaria Municipal de Educação (Semed) para fazer cestas básicas que são entregues à população.

Porém, as pessoas que verdadeiramente necessitam não estariam sendo beneficiadas.

O caso gerou polêmica porque, caso seja confirmado, trata-se de crime contra a administração pública, já que o intuito – conforme a denúncia – seria beneficiar pessoas que se autointitulam candidatos nas eleições de outubro próximo.

Para que isto seja esclarecido, Samir requereu a convocação do secretário municipal de educação, Willian Braga, além do responsável da fiscalização da merenda escolar, e, se possível, diretores de escolas públicas municipais, para que expliquem, na tribuna do Legislativo, os procedimentos adotados quanto à entrega das cestas básicas, tais como apresentem a relação dos beneficiados até o momento.

“Tenho recebido denúncia de que algumas pessoas tem se beneficiado desse momento em benefício próprio. Nós devemos apurar para que isso não ocorra. É importante a vinda do secretário, Willian, à sessão, para prestar esclarecimentos e explicar quais critérios são observados para a entrega de cestas básicas à população por parte da Semed. É bom cortar de raiz e que estas cestas, que são disponibilizadas, cheguem, de fato, a quem necessita delas e não para fazer política”, disse o parlamentar.

Samir explicou que o Senado Federal votou favorável para que a merenda escolar possa ser utilizada na distribuição entre as famílias que necessitam neste momento de pandemia.

“O que queremos é esclarecimento para que não aconteça politicagem neste momento. Não estou acusando ninguém. Nossa missão é resguardar que as cestas, que são compradas com dinheiro público, cheguem a quem, de fato, necessita delas”, ressaltou, ao elogiar as atividades na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), onde o pessoal usa critérios para a entrega das cestas.

REFLEXOS

A vereadora Valdete Savaris, ao comentar o assunto, disse que “é importante levantar a fundo se isto tem fundamento, porque se a cestas estão saindo da prefeitura, está saindo da alimentação escolar e isto é exclusivamente para alunos”.

A convocação do titular da Semed também contou com o apoio do vereador Adilson de Oliveira, que salientou que “este momento não é de fazer política e sim de tratarmos dessa pandemia. Tem que existir uma fiscalização sim”.