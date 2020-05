Vilhena registrou seu terceiro caso positivo para covid-19 nesta sexta-feira, dia 1° de maio, além de um novo suspeito.

Ao mesmo tempo, o município recebeu três resultados negativos.

Dessa forma, Vilhena marca até as 20h desta sexta-feira: 3 casos confirmados, 11 casos suspeitos e 54 descartados.

O caso confirmado hoje está sem sintomas e é observado pela Secretaria Municipal de Saúde já há mais de uma semana, quando seu exame foi coletado. Contudo, não tem ligação com os outros já confirmados no município.

Desde então o paciente recebeu recomendações de isolamento domiciliar e é acompanhado pela Vigilância Epidemiológica.

Todas as pessoas com que a pessoa teve contato estão sendo procuradas e orientadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Os três resultados negativos de hoje são referentes aos três óbitos que aconteceram na cidade dos quais se havia suspeita.

O novo caso suspeito de hoje foi identificado por médicos da rede particular através de exames de imagem pulmonar.

Porém, conforme protocolos do Ministério da Saúde, serão considerados positivos apenas aqueles que passarem por exame próprio para covid-19 e atestarem positivo. Dessa forma, em face da suspeita, a Vigilância Epidemiológica, procedeu à coleta e aguardará o resultado de Porto Velho.

Dois casos suspeitos estão internados, sem respirador, sob observação da equipe da Central de Atendimento da Covid-19, instalada no prédio da UTI Neonatal, anexa ao Hospital Regional de Vilhena.

Os demais suspeitos estão em quarentena domiciliar com sintomas leves e em constante comunicação com a Vigilância Epidemiológica.

200 TESTES

Vilhena recebeu na última semana 200 testes do Ministério da Saúde. Porém, estes podem ser utilizados apenas em profissionais da Saúde e das forças de segurança que estejam no enfrentamento do novo coronavírus. Dos testes já aplicados, nenhum deu resultado positivo até o momento.

Por outro lado, Vilhena busca receber os testes rápidos que havia iniciado licitação há alguns dias. Visto que a empresa não fez a entrega, a Prefeitura busca novo fornecedor para agilizar a testagem de casos sintomáticos no município.

585 CONFIRMADOS EM RO

O Boletim do Governo do Estado publicado na noite desta quinta-feira revelou que Rondônia tem 585 casos confirmados, 2.499 testados e 83 aguardando resultados.

O Estado registrou até o momento 18 mortes por covid-19 e tem 65 internações de pessoas com covid-19 ou com suspeita, além de um total de 130 pacientes curados.

No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 91,6 mil, com 6,3 mil mortes e taxa de letalidade de 6,9%. No mundo são 3,4 milhões de casos confirmados e 239 mil mortes.

>> Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 3

Suspeitos: 11

Internados: 2 (suspeitos)

Descartados: 54

Curados: 1