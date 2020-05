A prefeita Glaucione Rodrigues esteve reunida na manhã de quarta-feira 06, com a secretária de fazenda de Cacoal para reconhecimento do cenário financeiro do município, diante da pandemia do novo coronavírus.

Na ocasião, Glaucione Rodrigues manifestou sua preocupação quanto à queda dos repasses em áreas primordiais como a da saúde. Segundo os dados apresentados, houve uma queda de 14,80% na receita geral, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em um breve comparativo ao período de março a 30 de abril, a queda na receita foi de 10,26%, representando um montante de cerca dois milhões de reais a menos na arrecadação mensal nesse período.

“Estamos cuidando da saúde, mas também precisamos estar atentos a essa queda na receita do município. Estamos vivendo um momento de instabilidade em todos os setores e a queda nos repasses do Governo Federal em relação à saúde, principalmente nesse período, nos preocupa muito”, disse a Prefeita, destacando que é preciso unir forças para garantir a retomada gradativa da economia, mas também preservar o bem maior, que é a vida.