O senador Acir Gurgacz destinou recursos de emenda parlamentar individual para serem investidos nas áreas da saúde, infraestrutura, aquisição de equipamentos hospitalares e maquinários, além de melhorias para o setor do esporte.

Foram disponibilizados cerca de R$ 4,5 milhões. A elaboração dos projetos para efetivar a liberação dos valores foi de responsabilidade da equipe técnica da prefeitura e contou com apoio da assessoria do senador.

O valor de R$ 550 mil foi destinado para execução de obras de ampliação do Laboratório Central, com a construção do Centro de Testagem e Acompanhamento, além da construção de duas salas oftalmológicas para melhor atender os pacientes. Já a emenda no valor de R$ 245 mil foi destinada para aquisição equipamentos de ambulatório.

Para a execução de obras de asfalto foram destinados o valor de R$ 900 mil, investidos na pavimentação de trechos dos bairros Bairro Brizon, as ruas Olívio Freire e Alceu Carlos; Bairro Village do Sol I, Rua Antônio Sérgio Gomes Barbosa; Bairro Jardim Clodoaldo, Avenida Cuiabá; Bairro Vista Alegre, ruas Humberto de Campos e Raul Bopp. Já o bairro El Dourado contemplado com recursos no valor de R$ 250 mil para a construção da pista de caminhada.

A população indígena que trabalha com agricultura também foi contemplada com a aquisição de um caminhão de carga seca, no valor de R$ 175 mil. O veículo atende uma necessidade relacionada ao escoamento da safra agrícola das comunidades indígenas do município.

Já a secretaria de obras do município recebeu um caminhão com carreta e arado e um caminhão com carroceria, que totalizam R$ 544 mil. Os equipamentos serão utilizados para apoio na execução de obras na área urbana e rural do município. O senador também destinou R$ 1 milhão para pavimentação asfáltica, drenagem, construção de sarjeta e meio fio do Bairro São Marcos.

Para a iluminação do Estádio Municipal Aglair Tonelli, foi aplicado R$ 300 mil, e outros, R$ 500 mil foram destinados para a construção de arquibancada e vestiários no estádio, estão em fase de liberação e empenho.

Ao apresentar o breve balanço dos investimentos do senador Acir Gurgacz no município, a prefeita Glaucione Rodrigues, agradeceu pela liberação dos recursos, ressaltando a importância da articulação que resultou em benefício concreto para todos os cacoalenses.

“Reconhecemos o compromisso do senador Acir Gurgacz com o município de Cacoal, ao destinar esses recursos que estão contribuindo com a nossa gestão e melhorando a vida dos cacoalenses. Aproveito para expressar todo meu agradecimento ao trabalho que o mesmo vem fazendo em apoio ao nosso município e beneficiando a população local. Agradeço também ao vereador Claudemar Littig pela boa interlocução que manteve com o senador Acir durante todo o processo para a liberação desses recursos”, concluiu a prefeita Glaucione.