A prefeitura de Colorado do Oeste vai iniciar a instalação de tubos armcos adquiridos por meio de emenda parlamentar da deputada Rosangela Donadon (PDT).

Os materiais adquiridos no valor de R$ 206 mil já chegaram ao município e estão sendo montados com a parceria de produtores rurais.

O prefeito José Ribamar informou que foram comprados 16 tubos armcos que serão utilizados para recuperação de estradas na Linha 01 e no Travessão da 11, na área rural do município.

De acordo com José Ribamar, a instalação dos tubos vai melhorar qualidade das estradas rurais do município e vai beneficiar várias famílias da área rural que utilizam as estradas para escoar a produção e também ter acesso a área urbana de Colorado do Oeste para utilizar serviços médicos e educacionais.

“Gostaria de agradecer a deputada estadual Rosangela Donadon que destinou R$ 206 mil para aquisição dos tubos para implantar na Linha 01 e no Travessão do 11. É motivo de alegria e satisfação ver esse trabalho sendo realizado graças à parceria entre a Prefeitura de Colorado, e os agricultores e a deputada Rosangela Donadon em uma ação que traz grandes benefícios para nossa população”, agradeceu o prefeito.

A deputada Rosangela Donadon destacou que tem trabalhado com afinco para melhorar a qualidade de vida da população rural, ouvindo as demandas e destinando emendas para obras que beneficiam as famílias rurais.

“Acredito que o homem do campo tenha que permanecer no campo, mas com qualidade de vida e condições para trabalhar e viver com dignidade, e é por isso que tenho trabalhado”, disse a deputada.

>>> ASSISTA O VÍDEO ABAIXO:

