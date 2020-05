No último domingo 17, um grupo de manifestantes se reuniu em frente ao Palácio do Planalto em prol do governo Bolsonaro. Conforme dados da Polícia Militar do Distrito Federal, aproximadamente 20 mil pessoas participaram do ato. Entre as reivindicações, os participantes do evento pediam a retomada da atividade comercial, suspensa devido à pandemia.

O presidente Jair Bolsonaro foi ao Palácio do Planalto no fim da manhã para mais uma vez, acompanhar a manifestação a seu favor. Apoiadores cantaram o hino nacional.

No alto da rampa, o deputado federal Coronel Chrisostomo, líder do governo Bolsonaro em Rondônia, participou ativamente da manifestação, ao lado de pelo menos 11 ministros, entre eles Augusto Heleno (gabinete de Segurança Institucional), André Mendonça (Justiça), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Tereza Cristina (Agricultura), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da presidência), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Abraham Weintraub (Educação) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional).

O movimento foi transmitido ao vivo pelo deputado federal em suas redes sociais, e atingiu um público de pelo menos 160.000 pessoas que apoiam o presidente.

“O povo nas ruas é uma afirmação da legitimidade do governo Bolsonaro. As pessoas foram espontaneamente, sem ônibus fretado ou lanchinhos pagos”, afirmou Coronel Chrisostomo.

Paralelamente, integrantes do ato ocuparam duas faixas da principal avenida de Brasília de porte de bandeiras do Brasil, fazendo uma carreata em seus veículos.