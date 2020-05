Devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) a loja Frente e Verso em parceria com a Barbearia Vegas e a Foto Ideal estão realizando a campanha “Felizes para Sempre”.

Com isso, os noivos que tiverem seu casamento marcado até o dia 31 de julho, poderão alugar gratuitamente seu terno, além de receber os serviços de barbearia a custo zero e com descontos para os padrinhos, e mais, a Foto Ideal ainda fará as fotografias do casamento cobrando apenas uma taxa para entregá-las em um CD.

De acordo com os idealizadores, com a pandemia muitos estão enfrentando dificuldades financeiras desde as perdas de emprego a diminuição da renda, e para não adiar o sonho do casamento se uniram.

Os interessados podem realizar a reserva de ternos até o dia 30 de maio. Para mais informações entrar em contato através do telefone 9 8455-5182 (WhatsApp) ou ir até a loja localizada na Avenida Major Amarante, 4769 centro de Vilhena.