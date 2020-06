A reportagem do Extra de Rondônia recebeu informação, que um homem, de 52 anos, que estava infectado por covid-19 e internado há vários dias, morreu por volta das 17h30 desta quarta-feira, 10.

Ele estava internado na UTI da Central de Atendimento à Covid-19 e com necessidade de respirador desde o dia 2 de junho; o paciente era morador do bairro Moisés de Freitas.

O corpo foi envolvido num saco plástico especial e o caixão lacrado no próprio hospital.

O Serviço Social do HR está tentando contato com a família. Contudo, não haverá velório e o corpo será sepultado com a presença apenas da família na manhã desta quinta-feira, 11.

MAIS CASOS

A cidade registrou ainda, nesta quarta-feira, 14 novos casos confirmados de vilhenenses, todos por meio de testes rápidos.

Além disso, nos últimos dois dias a cidade registrou 101 novos casos suspeitos, 37 casos negativos e 3 pacientes recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra, até as 20h de hoje: 214 casos confirmados de vilhenenses, 2 óbitos, 4 positivados moradores de outros estados e 99 casos suspeitos. Há atualmente no município 157 casos ativos de moradores de Vilhena e 4 de outros estados. Estes são os pacientes que podem transmitir a doença, visto que 55 já estão recuperados e um veio a óbito.

INTERNADOS

Estão internados 6 pacientes em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 3 na UTI com necessidade de respirador, sendo um do sexo masculino com 40 anos e dois do sexo masculino com 60 e 61 anos. Os outros 3 pacientes estão internados na Enfermaria da Central, sendo um do sexo masculino com 15 anos e dois do sexo feminino com 50 e 57 anos. Todos os demais casos, sejam suspeitos ou confirmados, estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.