De autoria do deputado Alex Silva (Republicanos), foi sancionada em todo o Estado a Lei n° 4.791 que reconhece como atividade essencial cultos de qualquer templo.

A lei foi publicada no Diário Oficial na noite de terça-feira 16, e garante aos templos religiosos que suas portas sejam mantidas abertas em todo o Estado de Rondônia, até mesmo em tempos de calamidade pública, sendo obedecidas as recomendações do Ministério da Saúde e os decretos do executivo.

Alex Silva agradeceu ao governador do Estado e aos parlamentares que colaboraram para a aprovação da PL e voltou a afirmar que as igrejas exercem um importante papel na sociedade, contribuindo com Estado através de ações sociais, que têm ajudando centenas de famílias tanto na capital, como no interior de Rondônia.

“Quero agradecer ao governador Marcos Rocha pela sensibilidade em sancionar esta importante lei e a todos os meus colegas de parlamento que contribuíram sobremaneira para que o nosso projeto fosse lei. Tenho certeza que o cidadão rondoniense sempre encontrará o apoio às sua necessidades, principalmente em momentos de caos, insegurança e medo, onde os templos se tornam com mais intensidade, um hospital da alma para a população”, concluiu o deputado.