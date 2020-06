O prefeito de Corumbiara, Laércio Marchini, recebeu ofício do Ministério Público (MP) com a finalidade de prestar informações acerca da previsão de execução de obras para manutenção ou ampliação da estrutura física da escola municipal de Ensino Fundamental Luiz Bevenoto Dala Costa, situada no Distrito de Alto Guarajús.

A denúncia foi formulada por vereadores que levaram o caso à promotoria de justiça da comarca de Cerejeiras.

Consta na denúncia que a unidade educativa encontra-se em condições precárias, as quais podem comprometer as atividades educacionais desenvolvidas e, consequentemente, a qualidade de ensino dos discentes.

Para tanto, o MP instaurou inquérito civil público incluindo relatório fotográfico e solicitou ao prefeito previsão de execução de obras para assegurar que os alunos da rede municipal não sejam prejudicados pela precariedade das instalações.

No último dia 16 de junho, o promotor de justiça Victor Ramalho Monfredinho, considerando as limitações e medidas restritivas decorrentes da pandemia ora vivenciada, as quais comprometem a execução de diligências in loco e o cumprimento do despacho de fl. 60, determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de 45 dias.