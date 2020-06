Em entrevista ao Extra de Rondônia de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 25, a deputada estadual Rosangela Donadon, falou sobre a importância da visita do novo diretor do Departamento de Estrada e Rodagem (DER) ao Cone Sul.

De acordo com a deputada, Elias Rezende de Oliveira, veio a região atendendo ao convite dos parlamentares do Cone Sul.

Segundo Rosangela, a vinda do diretor e do vice-governador que integra a comitiva é de suma importância para região, haja vista, que vão averiguar in loco diversos pontos que precisam com certa urgência de restruturação, ou seja, à primeira vista, o aeroporto de Vilhena, estradas vicinais, rodovias estaduais, entre outros.

Contudo, a deputada disse estar preocupada com o avanço da covid-19 no Estado e está trabalhando junto ao governo para alocar mais recursos na área da saúde e assim minimizar os efeitos da pandemia, principalmente no Cone Sul.

Para finalizar, Rosangela reitera seu compromisso de trabalhar incansavelmente em prol da população rondoniense, principalmente do Cone Sul.