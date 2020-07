A Pescaça está com a promoção “Show de Prêmios”, onde os clientes que comprarem a partir de R$ 100,00 receberão um cupom para concorrer a uma pistola G2C 9mm, carabina jade pro nitro, barraca NTK de 3 a 4 lugares, lanterna, caixa de pesca, coturno, molinete, carretilha, vara e caiaque. O sorteio acontecerá no dia 01 de agosto.

A loja também está realizando seu “2º Campeonato de Pistola e Tiro de Precisão”, com premiação de uma pistola TS9 (1º lugar), voucher de R$ 1 mil (2º) e voucher de R$ 500,00 (3º). A inscrição tem o custo de R$ 80,00, podendo participar maiores de 18 anos com antecedentes criminais em dia.

O torneio será até o dia 14 de julho. Os competidores tem o direito de realizar 10 disparos em um alvo numérico com acompanhamento dos instrutores.

E mais, no “3º Feirão das Armas” você adquire armas curtas e longas com preço de a vista em até seis vezes no cartão, além de carabinas de pressão com 15% de desconto.

Já para quem quer tirar o Certificado de Registro (CR), a Pescaça oferece toda a documentação pelo valor de R$ 2,9 mil em até seis vezes no cartão, com realização de laudo psicológico, teste de capacitação técnica de tiro, taxa de produtos controlados e assessoria documental.

Não perca tempo e faça uma visita, a Pescaça está localizada na Avenida Major Amarante, 2392 – centro de Vilhena, e atende pelos telefones 3321-6279 / 9 8121-0278.

https://