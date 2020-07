O deputado federal Mauro Nazif (PSB-RO), votou a favor da prorrogação do auxílio emergencial, através da emenda nº 03, ao projeto de lei 2801/2020 , em sessão no plenário da Câmara dos Deputados, na última quarta-feira 15.

Apresentada pelo deputado Enio Verri (PT- PR), o projeto busca garantir a vigência do auxílio emergencial de R$ 600,00 até o fim de dezembro.

“Infelizmente a grande maioria dos deputados votou contra a prorrogação do auxílio. Isto traz um prejuízo enorme para as pessoas que precisam do auxílio para passar por essa crise com um mínimo de dignidade. Já que não há nenhuma evidência de que a pandemia de coronavírus está perto de acabar. É lamentável”, disse Nazif.