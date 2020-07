O balancete preliminar de 2019, emitido pelo escritório contábil, apresentava alguns números incomuns.

Certas contas, cujos saldos são habitualmente devedores, apresentavam, atipicamente, saldos credores.

A demonstração de resultados indicava um prejuízo significativo e muito distante da realidade. Alguém pode perguntar: Como se chegou a isso? É o que veremos a seguir:

É frequente o caso de diretores e administradores que não possuem formação contábil. Consequentemente, eles têm dificuldades em entender e interpretar o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício. Um balanço (ou balancete contábil) deve expressar, ao final de um período dado, a situação econômica e financeira da empresa.

Pessoas sem conhecimento técnico estão impossibilitadas de comparar seu balanço com o dos concorrentes; também estão impedidas de calcular os principais índices econômicos financeiros; e de julgar o desempenho dos outros. Por outro lado, o balanço de uma empresa líder, costuma evidenciar detalhes e segredos de uma boa gestão. Quando chega às mãos da diretoria um balancete com inconsistências, tais pessoas não conseguem identificá-las, nem eventuais distorções contábeis.

Uma de nossas empresas locais passou, recentemente, por essa situação. Identificou-se que existiam diferenças significativas entre os saldos reais e aqueles apontados pela contabilidade. Percebeu-se que existia um problema, mas ele não foi considerado prioritário, apesar da complexidade e seriedade. Em vez de resolver o problema, optou-se por deixá-lo de lado.

Pois bem, os meses foram passando sem que nenhuma providência fosse tomada. Então, no corrente mês de Julho/20, eis que de repente o banco solicitou o balanço anual do ano passado, para liberar os recursos de um financiamento já aprovado (equipamento de transporte). O balanço existente continha erros, demonstrava desorganização interna e resultados muito ruins. Tudo muito prejudicial à organização. Algo precisava ser feito com urgência; não existia tempo para uma análise mais aprofundada; nem para a reconciliação e correção dos erros (saldos das contas).

Então decidiu-se fazer uma reunião urgente para discutir as alternativas existentes. Percebeu-se que o problema não era atual. Tentar ensinar contabilidade de um dia para outro, à gerência, era inviável. Pretender resolver problemas delicados e antigos, no curto prazo era impossível. O fornecedor aguardava o dinheiro para a liberação do produto?!

Espero que sua empresa nunca tenha o desprazer de enfrentar uma situação dessas. Isso demonstra falta de comunicação entre os envolvidos. Vale lembrar que os princípios contábeis são fixados por órgãos especializados, os quais contam com o aval da receita federal. Para se obter o resultado operacional de uma empresa, é mandatório seguir, com coerência, rígidos princípios contábeis. É bom lembrar que o contador só efetua lançamentos, desde que amparado por documentos hábeis.