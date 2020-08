Não existe um consenso exato sobre a origem do tênis. Muitos historiadores dizem que ele nasceu na Inglaterra, enquanto outros afirmam que a modalidade se originou na França – sua história ainda é controversa.

Apesar disso, existe um consenso sobre o fato de que a prática desta modalidade traz consigo os inúmeros benefícios do tênis.

Entre as vantagens, temos que o tênis auxilia na melhora do repertório motor e proporciona uma queima calórica notável. Por isso, continue lendo para descobrir mais sobre os benefícios do tênis.

As bases do jogo de Tênis

O tênis é um esporte simples que pode ser jogado em uma “partida simples” (um contra um), ou em duplas (dois contra dois). Antes do início do jogo, realiza-se um sorteio que definirá qual dupla/jogador irá iniciar a partida.

O jogo é definido em sets (conjunto de games) e games (conjunto de pontos). O objetivo da partida de tênis é rebater a bola para além da rede com o auxílio da raquete.

Para que um ponto seja marcado, é necessário que a bola toque em qualquer lugar do solo dentro da área do adversário. Sendo assim, os jogadores utilizam inúmeras técnicas e modos de jogabilidade – Spin, Ace, Slice e outros.

Além disso, existem inúmeros tipos de quadras, raquetes e bolinhas que podem proporcionar diferentes estilos e experiências dentro do tênis.

Os benefícios do tênis só são alcançados na prática com outros jogadores?

O tênis pode ser classificado como uma modalidade ampla. É fato que uma partida de tênis só pode ser realizada com mais de duas pessoas, porém pode-se utilizar o “paredão” quando não temos com quem jogar.

O “paredão” pode ser definido como uma estrutura sólida que tenha uma marca ou desenho que represente a rede. Os benefícios do tênis também se estendem à prática no paredão, que pode auxiliar o praticante na melhoria de seu jogo mesmo se não houver companhia. Ainda, também é possível utilizar alvos para melhorar a mira, desenhando círculos ou inserindo objetos para acertar com a bolinha.

Além de contribuir para uma melhora dos reflexos e do condicionamento físico, o praticante consegue controlar melhor seus movimentos, aumentar a sua flexibilidade e ainda otimizar seu repertório motor.

Mas, para que o treino no paredão seja produtivo, o praticante deve controlar a velocidade do jogo com o intuito de melhorar seus movimentos. Isso contribui indiretamente para uma melhora em seus reflexos e em sua resposta neuromuscular.

No paredão, torna-se possível utilizar todos os fundamentos e obter vários do inúmeros benefícios do tênis. O objetivo, porém, é sempre fazer o movimento de forma correta. E você sabe quais vantagens a prática é capaz de proporcionar? Veja abaixo!

Quais são os benefícios do tênis na prática?

Já foi comentado anteriormente sobre os diversos benefícios do tênis para seus adeptos. Mas você sabe exatamente quais são eles? Entenda quais são os principais benefícios do tênis na sequência.

Auxilia no combate a depressão e ao esgotamento mental

Entre os benefícios do tênis, temos que sua prática é capaz produzir hormônios como a dopamina, serotonina, ocitocina e até mesmo a endorfina. Essas substâncias interferem drasticamente nas nossas sensações: elas estão relacionadas ao bem-estar, alegria e prazer.

Além disso, elas também são responsáveis pela redução do estresse e podem aumentar a sensação de motivação e satisfação pessoal. Devido a esses fatores, o tênis pode ser um amigo perfeito no combate da depressão e ao esgotamento mental.

Melhora o condicionamento físico

O tênis pode até parecer simplório e fácil para quem assiste, mas na prática a realidade é outra: para se praticar o tênis é necessário utilizar o corpo inteiro, estimulando constantemente o corpo com o decorrer da partida. Com o trabalho contínuo desta modalidade algumas melhorias se tornam perceptíveis, tais como:

O aumento da flexibilidade;

Melhora do fortalecimento muscular;

Aumento dos reflexos;

Melhora no repertório motor do praticante.

Ter um bom condicionamento físico é ter um corpo ágil, resistente e com a capacidade de executar atividades complicadas de modo natural!

Benefícios do tênis para o emagrecimento

Outro dos benefícios do tênis está ligado ao fato dele ser uma prática esportiva que trabalha o corpo inteiro. Para jogar uma partida da modalidade, precisamos das pernas para se locomover, os braços para rebater, a força dos músculos para executar os movimentos e assim por diante.

Sendo assim, uma das coisas mais interessantes dentro do tênis é que ele pode acarretar no emagrecimento do praticante sem que o mesmo perceba. Isso porque o praticante se diverte, se concentra para executar o jogo e acaba emagrecendo sem notar.

O tênis pode proporcionar uma queima calórica de cerca de 500 kcal – podendo chegar até os 1000 kcal. Nesse contexto, vale ressaltar que isso depende do grau de intensidade da partida, da movimentação do jogo, da demanda muscular necessária de uma série de outros fatores.

Por isso, vamos fazer um comparativo breve: o gasto energético de uma partida de tênis (que pode durar entre uma a três horas) pode alcançar as 584 kcal. Ao mesmo tempo, uma caminhada de 6 km/h pode queimar cerca de 314 kcal. Assim, percebe-se que o tênis teve uma queima calórica mais acentuada, o que se deve ao grau de intensidade da modalidade.

Potencializa o fortalecimento muscular

Pelo fato do tênis ser uma prática física que exige um alto grau de esforço muscular, ele acaba contribuindo para um auxílio na tonificação dos músculos. Isso pode ser claramente observado quando analisamos atletas como Rafael Nadal e Maria Sharapova. Ambos têm uma baixa porcentagem de gordura corporal e músculos muito bem trabalhados.

Vale ressaltar que apenas a prática da atividade física, por si só, pode não surtir o emagrecimento desejado. Para que isso ocorra, é necessária uma mudança na alimentação e novos hábitos em relação à saúde. Aí encontra-se a importância de procurar um especialista na área!

Esse fortalecimento, por sua vez, também é positivo pois, com o passar do tempo, ajuda a diminuir o risco de lesões associadas à modalidade.

O tênis é um esporte abrangente

O tênis é um esporte que não possui exigências de gênero ou idade para ser praticado. Por tal fato, é possível que crianças e idosos pratiquem e aproveitem dos benefícios do tênis dentro de sua realidade motora.

Existem inúmeros equipamentos para adultos, jovens, crianças e idosos – e o melhor é que não existe nenhuma contraindicação para praticar o tênis. A única necessidade é respeitar os limites de cada indivíduo e, é claro, entrar em contato com um professor ou um personal trainer para que este o auxilie e demonstre a maneira correta de se praticar o esporte.

Como obter os benefícios do tênis através de modalidades semelhantes

Caso você esteja buscando uma modalidade um pouco diferente, saiba que também é possível usufruir dos benefícios do tênis praticando esportes derivados dele! Veja abaixo algumas das variações do tênis que podem ser igualmente proveitosas.

Squash

O squash é um esporte similar ao tênis: nele, são utilizadas uma raquete e uma bolinha e o número de jogadores são parecidos (é possível jogar com duas ou quatro pessoas). Sua prática pode ser realizada em uma quadra ou em um campo. Estes ambientes, porém, devem ser fechado por quatro paredes, com a parede detrás sendo de vidro.

A principal diferença entre o squash e o tênis é que o primeiro é jogado em um espaço fechado, conforme comentado acima. O modo de jogar não é difícil: não é um problema se a bola, depois de bater na parede frontal, tocar nas laterais ou na parede do fundo. O objetivo do jogo é que a bola não bata mais de uma vez no chão e não bata abaixo da linha demarcada como a rede.

Frescobol

O frescobol é um esporte originário do Rio de Janeiro. Criado pelo arquiteto Caio Lyra, a modalidade pode ser jogado por dois ou mais jogadores. Ele é muito similar ao tênis de praia; a principal diferença do frescobol é o seu estilo cooperativo, indo contra ao modo competitivo do tênis de praia.

Tênis de mesa

O tênis de mesa é muito conhecido no mundo todo pelo nome de “ping pong”. Ele é um dos esportes mais populares do mundo e conta com o tipo de bola que mais produz efeito de rotação. Isso significa que nele a bola é mais rápida que nas outras modalidades.

Conclusão

O tênis é um esporte completo e amplo. Além de ser abrangente e inclusivo, os benefícios do tênis também se estendem ao bem-estar físico (promovendo o emagrecimento) e psicológico (liberando hormônios do bem-estar, da alegria e do prazer).

Neste artigo, vimos que uma partida de tênis pode ter um gasto energético maior do que uma longa caminhada! Apesar disso, vale ressaltar que antes de iniciar qualquer prática esportiva é de extrema importância buscar um profissional da área.

Existem inúmeras modalidades e inúmeros esportes que se originaram a partir do tênis. Por isso, cabe a você analisar e, a partir disso, escolher a modalidade que mais se adéqua a sua rotina de treino. E então, já escolheu qual modalidade vai começar a praticar? Comente abaixo!