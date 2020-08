Convidado pela Universidad Pedagógica Nacional (UPN) da Colômbia e pelo grupo de pesquisa da Universidade Cruzeiro do Sul, do qual faz parte do Departamento de Ensino de Ciências e Matemática (NIDEPCTS – PG), Djalma Oliveira Bispo Filho, docente da Unesc, desenvolverá uma pesquisa em forma de entrevistas/questionários junto aos acadêmicos da instituição.

O acordo de cooperação foi selado entre o Ministério da Ciências do Brasil e o Ministério da Ciência e Innovación da Colômbia. O trabalho do professor Djalma terá como foco explorar as concepções dos estudantes sobre os temas: mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e energias renováveis. A pesquisa será desenvolvida junto aos estudantes de cursos de licenciaturas da Unesc.

Ao final, a partir das respostas dos estudantes, o professor vai estruturar e criar um questionário com respostas múltiplas, que permita avaliar o nível do pensamento crítico dos estudantes. “As respostas dos estudantes às questões abertas serão enviadas a expertos da área de Ensino de Ciências no Brasil, para que essas possam ser avaliadas e valoradas de acordo com uma escala pré-definida”, explica o docente da Unesc.

O projeto tem como tema a “Educação sobre mudanças climáticas. Um estudo cooperativo Brasil-Colômbia para o desenvolvimento do pensamento crítico”.