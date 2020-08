Na manhã de segunda-feira 24, foi liberado do trânsito sobre a ponte do rio Escondido, na Linha 9, no município de Cabixi. A ponte mista em concreto e aço foi construída com recurso do governo de Rondônia, por indicação do deputado Ezequiel Neiva, que desde 2017, quando ocupou a direção-geral do DER, vinha trabalhando para que este projeto se tornasse realidade.

Ezequiel Neiva explica que a obra foi concluída no início deste mês, porém, por questões técnicas, foi preciso aguardar a secagem do concreto. O deputado destacou o trabalho realizado pela empresa Construtora Valtran, que cumpriu rigorosamente o contrato entregando serviço de qualidade à população.

“Meus agradecimentos ao governador Marcos Rocha, que tem atendido nossas demandas, contribuindo para o desenvolvimento dos municípios”, ressaltou o deputado. Neiva afirmou que essa ponte é muito importante para o escoamento da produção agropecuária nas regiões dos municípios de Cabixi e Cerejeiras. Disse que a ponte velha de madeira já não suportava o peso dos caminhões transportando as produções.