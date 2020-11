No mês de Black Friday, a Pescaça estará com 25% de desconto em roupas e calçados, 15% nos materiais de pesca e equipamentos de tiro desportivo e 20% em armas de pressão, airsoft e toda linha de cutelaria.

Somente em novembro, você vai encontrar uma diversidade em armas com preços que variam de R$ 1.850,00 a R$ 22 mil. E tem mais, as munições estão com 15% de desconto a vista e 10% no cartão de crédito.

E para quem adquirir uma arma de fogo, pagará apenas R$ 1,6 mil a vista para tirar o Certificado de Registro (CR), com taxa de produtos controlados e assessoria documental inclusa.

E não para por aí, a Pescaça está oferecendo pacotes de tiro que variam de R$ 50,00 a R$ 90,00. Não perca tempo e faça uma visita, a loja está localizada na Avenida Major Amarante, 2392 – centro de Vilhena, e atende pelos telefones 3321-6279 / 9 8121-0278. Confira o catálogo.

>>>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>