As obras de construção do Hospital Cooperar avançaram durante o ano de 2020, e o novo hospital vai tomando forma em Vilhena. Hoje, 9 de novembro, a obra completa um ano, com aproximadamente 30% concluída. O hospital está sendo custeado por doações de cooperados da Sicoob Credisul e empresários da cidade.

Atualmente, 65 funcionários atuam no canteiro de obras, localizado na Avenida 1º de maio, nº 10.220, setor 64, em frente à Rical. De acordo com João Carlos de Freitas, presidente da Associação Cooperar, responsável pela construção do prédio, a laje do primeiro e segundo bloco já foi finalizada, assim como toda a terraplanagem. As sapatas do terceiro, quarto e quinto bloco também estão prontas e o foco agora será terminar a cobertura dos dois primeiros blocos, para que as obras continuem durante o período chuvoso. A previsão é de que o prédio hospitalar esteja finalizado no final de 2021.

“A obra está indo conforme projetamos, dentro do cronograma. Assim que os blocos forem ficando prontos, a Unimed vai entrar para fazer a parte dela, instalando o mobiliário, os equipamentos e todo o enxoval que precisa para o hospital funcionar”, adianta Freitas.

O Hospital Cooperar é um projeto desenvolvido pela Associação Cooperar, responsável pela gestão da obra e do dinheiro arrecadado para a construção do prédio. A Unimed é responsável por equipar e gerenciar o futuro hospital. O grande objetivo do projeto é melhorar os serviços de saúde em Vilhena e região, atendendo ao 7º princípio do cooperativismo, que é o “Interesse pela Comunidade”.

ARRECADAÇÕES

Segundo João Carlos de Freitas as doações têm sido constantes, feitas por doadores externos, mas prevalecendo as dos associados da Sicoob Credisul. Até outubro, foram arrecadados R$ 14.539.424,85, enquanto os gastos que incluem documentação, maquinário e equipamentos foram na ordem de R$ 6.958.233,47.

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, afirma que a distribuição dos resultados de 2020 da cooperativa deve contribuir para que a obra continue a todo o vapor. “Neste momento, percebemos o quanto foi assertivo a construção do hospital. Vamos acelerar as obras para que, no segundo semestre de 2021, possamos entregá-lo à sociedade”, afirmou.

A prestação de contas, como também o passo-a-passo da construção, fotos, notícias do hospital e de outras ações da associação, são publicados no site e na página Associação Cooperar no Facebook. Lá também estão as orientações de como realizar doações.