Até o dia 04 de dezembro uma super promoção surge para facilitar ainda mais o ingresso de alunos no ensino superior. Para os candidatos que participarem da promoção “Black Friday – Vest Unesc”, a primeira mensalidade sairá por apenas R$ 50,00. Além disso, durante todo o primeiro ano do curso, a Unesc garante o congelamento da mensalidade nos valores normais do curso, seguindo a tabela atual.

Vale ressaltar que neste vestibular tanto as provas, quanto as matrículas para ingresso no curso desejado serão realizadas de forma totalmente online, garantindo mais comodidade e segurança àqueles que desejam concorrer a uma vaga em um dos mais de 30 cursos oferecidos pela Unesc.

A instituição conta com unidades em Cacoal, Porto Velho, Vilhena e para o próximo ano inaugura a sua unidade em Ji-Paraná. Em 2021, a Unesc passa a contar com novos cursos: enfermagem e farmácia em Cacoal e engenharia civil em Ji-Paraná.

As inscrições para o vestibular podem ser feitas de forma online pelo Portal da Unesc www.vestibularunesc.com.br e também na secretaria acadêmica das unidades da Unesc em Rondônia. No momento da inscrição, o candidato poderá optar também pelo ingresso via nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).