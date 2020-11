Filiado ao PSDB, o empresário Giovani Bassoto, 34 anos, popularmente conhecido por “Gil” concorre pela primeira vez ao cargo de vereador em Vilhena.

O candidato narra que foi convidado outras vezes, mas não sentiu vontade, porém desta vez o partido conseguiu montar um grupo sólido, o que despertou interesse do empresário. “Senti que esse foi o melhor momento e era para ser agora”.

Gil é natural de Santa Catarina (SC), porém mora em Vilhena há 30 anos, é casado, possui duas empresas, sendo um despachante e uma cervejaria. “Por ter meus imóveis todos aqui vejo que tenho que contribuir para o crescimento e reforçar as potencialidades da cidade”.

Das propostas de trabalho, o empresário cita o direcionamento dos recursos arrecadados com IPVA com destinação especifica, incentivo a educação ecológico com a volta da “Largada 2000” e revitalização do Pires de Sá, viabilidade no uso de energias sustentáveis com implantação de usina eólica e solar tanto para prédios públicos e postes. “A ideia é pegar esse IPVA e direcionar ele tanto para mobilidade urbana, quanto para a melhoria das vias, deixando claro o retorno direto do imposto”.

O empresário enfatiza ainda que caso seja eleito para representar os vilhenenses a população pode esperar fiscalização, trabalho, cobrança e direcionamento.