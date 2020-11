Na tarde desta segunda-feira, 30, um internauta que pediu para não ser identificado, entrou em contado com redação do Extra de Rondônia para reclamar a respeito de ciclistas que trafegam pela BR-174 sem sinalização, falta de iluminação nas proximidades do parque ecológico e mato alto no acesso ao aeroporto.

O internauta conta que utiliza a rodovia de dia e de noite, relata que nas proximidades do parque ecológico a escuridão é total, colocando em risco a vida de pessoas que transitam pelo local, principalmente a noite.

Além disso, ainda de acordo com o internauta diversos ciclistas não utilizam a ciclovia e trafegam na pista de rolamento, e muitos não têm sinalização na bicicleta ficando propensos a acidentes.

O internauta ainda ressalta que o mato as margens da via de acesso ao aeroporto está alto, fazendo com que diversos animais peçonhentos apareçam no local, inclusive algumas cobras venenosas já foram vistas por pessoas que faziam caminhada naquela via.

O internauta pede a quem for responsável que tome providência o mais rápido possível quanto à iluminação do parque ecológico e limpeza as margens da pista de acesso ao aeroporto.

Além disso, pede também aos ciclistas que se atentem para a sinalização nas bicicletas e assim evitar que tragédia possa acontecer.