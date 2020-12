Projeto prevê aumento de 83%: Advogado divulga vídeo em Ji-Paraná chamando vereadores de “picaretas”, “desonestos” e “analfabetos políticos”. População comparece na Câmara, tumultua sessão e tenta evitar votação.

O advogado Caetano Neto, presidente da Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania em Rondônia, editou vídeo nesta segunda, denunciando a votação do projeto de nº 3947/2020, com sessão marcada para hoje (15) que dispõe sobre nova tabela salarial/subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários para a legislatura de 2021/2024.

O projeto, menciona o presidente a entidade, “o salário do Prefeito atual que é de R$ 13.416,00 passa a valer para o próximo quadriênio o montante de R$ 24.148,00 o que equivale a um reajuste de 83%. No caso do vice-prefeito que é de R$ 9.100,00 o valor definido no projeto é de R$ 20.526,00, ou seja, um aumento de 137%. Já os salários/subsídios dos vereadores que hoje é de R$ 9.100,00 passa para o patamar de R$ 14.155,00 correspondente a 55,5% de aumento. Dos secretários municipais o valor passaria dos atuais R$ 9.100,00 para o patamar de R$ 11.000,00”.

No vídeo, Caetano Neto chama os vereadores de “picaretas”, “desonestos” e analfabetos políticos, e afirma que, caso o projeto seja aprovado, a entidade vai propor ação popular no judiciário na tentativa de obter declaração de nulidade do projeto do que chama de “ferir de morte” a ética e a moralidade com a coisa pública, princípios disposto no art. 37 da Constituição Federal. Caetano denunciou a manobra para ser aprovado aumento de 113% no valor da taxa de coleta de lixo na cidade.

