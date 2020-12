O Incra de Rondônia está capacitando servidores no curso de pós-graduação lato sensu especialização em georreferenciamento de Propriedades Rurais ministrado pela Faculdade Faro, em Porto Velho.

O objetivo é preparar o pessoal para a certificação e conferência das peças técnicas resultantes do serviço de georreferenciamento de sessenta projetos de assentamento em andamento, além de outras demandas da Cartografia do órgão.

Os servidores capacitados terão a meta de tratar as peças técnicas de 17.721 lotes de famílias beneficiadas em sessenta projetos de assentamentos, sendo 19 em Machadinho do Oeste, 11 em Ariquemes e 15 na região do Cone Sul. Esse trabalho é uma etapa essencial para a titulação das terras.

Entre as principais disciplinas estão a topografia aplicada ao georreferenciamento, cartografia computadorizada, sistemas de referência, projeções cartográficas, métodos e medidas de posicionamento geodésico, legislação aplicada, cadastro rural e SIGEF.

O curso tem duração de 320 horas e o investimento é de R$ 49 mil, com recursos de emenda parlamentar do deputado Lúcio Mosquini, para a capacitação de dez servidores do órgão com registro regular no Crea.