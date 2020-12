Assim como aconteceu em Cacoal, junto à Casa de Acolhida São Camilo, a Unesc fez a entrega de máscaras faciais ao Lar do Idoso de Vilhena, fortalecendo o vínculo junto à instituição que atende hoje 53 idosos.

O Lar conta hoje com 23 colaboradores e alguns deles tiveram um momento para conversar com alguns professores da Unesc, que oportunizaram ainda mais conhecimentos a esses homens e mulheres que desempenham um papel de tamanha relevância.

Na oportunidade, a coordenadora do curso de estética e cosmética da Unesc em Vilhena, professora Érica Machado, falou um pouco sobre a importância dos cuidados com a pele. “Tivemos um momento especial para passar algumas orientações aos cuidadores quanto ao uso dos cosméticos, adequados à pele dos idosos e todos os cuidados necessários com a saúde da pele. Além disso, o curso quer estar presente, colocando a nossa estrutura à disposição dos idosos atendidos aqui em Vilhena”, destacou a professora.

De acordo com a coordenadora do Lar dos Idosos de Vilhena, Adenir Eva Pereira, a parceira da Unesc é de grande valia para a instituição e vem a somar no trabalho realizado. “Esta parceria vem para orientar e nos ajudar, colaborando conosco no acolhimento aos idosos. Já temos os estagiários que contribuem bastante e isso é muito importante. Nós agradecemos pelas máscaras e pelo álcool gel, que fazem toda a diferença neste período de pandemia”.

Além do curso de estética e cosmética, o Lar do Idoso também conta com a parceria dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia e nutrição oferecidos pela Unesc em Vilhena.

VESTIBULAR DIGITAL

As inscrições para o Vestibular Unesc Digital 2021.1 podem ser feitas de forma online pelo Portal do Vestibular e também na secretaria acadêmica das unidades da Unesc em Rondônia. No momento da inscrição, o candidato poderá optar também pelo ingresso via nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O novo processo seletivo será digital, trazendo ainda mais comodidade e segurança aos candidatos neste momento de pandemia. A Unesc oferece mais de 30 cursos de graduação, nas unidades de Cacoal, Porto Velho e Vilhena.