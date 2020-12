A Sicoob Credisul premiou quatro agências com o troféu “Arara de Ouro” durante a “Confra SC 2020”, confraternização com seus colaboradores realizada online na última sexta-feira 18.

Os ganhadores foram as unidades: Park Shopping Vilhena (RO), na categoria Inovação; Sapezal (MT), na categoria Excelência e Eficiência; Sede Vilhena (RO), na categoria Performance em Negócios; e Nova Mutum (MT), na categoria Performance em Produtos.

As equipes ganhadoras foram anunciadas pelo presidente da Sicoob Credisul e membros da diretoria, Ivan Capra, Vilmar Saúgo, Dante Luís Hahn e Gisele Campagnin. Todos ficaram muito surpresos, já que não sabiam que estavam concorrendo ao prêmio, instituído pela cooperativa em 2020 para premiar as equipes destaques durante o ano.

O troféu foi produzido pela técnica de fundição, semelhante à confecção joias, e representado pela arara, uma das aves símbolo da Amazônia. O prêmio será concedido anualmente para as unidades vencedora.

O reconhecimento foi feito por uma comissão composta pelos setores gestão de pessoas, marketing e comunicação, produtos e serviços e membros da diretoria, analisando os dados e quesitos apresentados em cada categoria.

INOVAÇÃO

Reconhecer a agência pelas boas práticas e/ou ações inovadoras e criativas, que encantem o cooperado pela excelência em atendimento e relacionamento.

EXCELÊNCIA E EFICIÊNCIA

Reconhecer a agência que aperfeiçoa políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos, simplificação de processos; presteza, atenção às regras de risco, empenho na solução dos problemas e enfrentamento de crises; aplicação dos manuais e guias de gestão, condutas e normativos de todos os setores da cooperativa.

PERFORMANCE EM NEGÓCIOS

Premiar a agência pelo conjunto da obra, ou com a melhor relação entre captação, aplicação, inadimplência e resultados.

PERFORMANCE EM PRODUTOS

Reconhecer a agência destaque em benchmarking (produtos e serviços) e destaques nas campanhas realizada no ano.

Há ainda a categoria “Cooperativismo e Sustentabilidade” que busca reconhecer a agência com boas práticas de sustentabilidade, como a destinação correta do lixo, uso responsável da água, energia; gestão de custos e preservação do patrimônio da cooperativa; interação com a comunidade. Com exceção desta, que entrará na premiação a partir de 2021, todos os troféus foram entregues no evento.

CONFRA SC 2020

A Confra SC 2020 aconteceu online com o tema “Inspire, respire”, e convidou os mais de 400 colaboradores da Sicoob Credisul, que participaram do evento, para darem uma pausa, desacelerar e celebrar as conquistas do ano na cooperativa. A confraternização contou com a palestra de Carla Furtado, com o tema “Felicidade em Tempos de Adversidades”, onde falou sobre propósito e resiliência. Carla é referência nacional e internacional no campo da Felicidade nas Organizações.