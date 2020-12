O Extra de Rondônia em parceria com o Posto Central sorteou 30 litros de gasolina e cada ganhador vai receber 10 litros.

As contempladas foram Cina Luiza, Nazir Maria Alves e Raiany Carolayne. As sortudas podem retirar sua gasolina no Posto Central, localizado em frente à praça do 5º BEC, a partir da quarta-feira 23, lembrando que é necessário apresentar um documento de identificação com foto.