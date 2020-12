Cleverson da Silva, de 34 anos, que morreu num acidente automobilístico na noite de sexta-feira, 25, leia (AQUI), quando trafegava pela Avenida Rondônia, sentido Avenida Melvin Jones, após bater de frente com um carro, é suspeito de ter ateado fogo numa moto naquela mesma noite.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, Cleverson já havia cumprido pena por crimes cometidos, e naquela noite uma moto teria sido incendiada na frente da casa do proprietário no mesmo bairro do acidente.

Contudo, a vítima por motivos ainda a serem esclarecidos pelo setor de investigação da Polícia Civil (PC), desconfia que possa ter sido Cleverson que tenha ateado fogo em sua moto e depois fugiu, na fuga teria batido no meio fio da via, perdeu o controle da moto que pilotava e acabou batendo de frente com o carro, morrendo no local com uma faca tipo peixeira de cabo branco na cintura.

Todavia, o setor de investigação da PC já trabalha com diversas vias no caso.