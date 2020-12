Essa é a pergunta mais comum nos últimos dias nos bastidores da política local em Vilhena.

Faltando pouco mais de duas semanas para a posse dos eleitos, as discussões e articulações fervem na formação de chapas que concorrem à Mesa Diretora e, principalmente, à presidência da Casa de Leis.

Por enquanto, conforme o Extra de Rondônia confirmou, há quatro nomes na disputa pela principal cadeira do Legislativo: Dhonatan Pagani (PSDB), professora Vivian (PP), Ronildo Macedo (PV) e Samir Ali (Podemos).

Os três primeiros foram eleitos na coligação do prefeito reeleito Eduardo Japonês (PV). Porem, não há consenso em virtude de desavenças e acusações no período pré-eleitoral deste ano entre os preferidos de Japonês: Ronildo e Vivian. Na condição de atual presidente da Câmara, Ronildo acusou o atual secretário municipal de educação, William Braga, de promover distribuição irregular de cestas básicas, com alimentos da merenda escolar, a famílias carentes do município com participação de Vivian, o que gerou investigação do Ministério Público (leia mais AQUI e AQUI).

Por outro lado, Samir Ali – atual 2º secretário da Mesa Diretora – lideraria um grupo formado por seis vereadores considerados de oposição e situação.

Contudo, Pagani, na condição de vereador mais votado da história de Vilhena com 1.878 votos, agrada as lideranças municipais ao ratificar, em seus discursos, “independência” no Legislativo e ter convicção de que “não tenho o rabo preso com ninguém” (leia mais AQUI), embora fontes de bastidores garantam que o jovem parlamentar diria “amém” a tudo que o mandatário requisitar do Legislativo. Caso isso se confirme, seria mais uma legislatura “submissa ao Executivo”, conforme análise do vereador Carlos Suchi (leia AQUI).

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Pagani esclareceu os motivos de disputar a presidência da Casa de Leis.

“O eleitor de Vilhena deixou claro que quer renovação e eu acredito que isto também deve se refletir na direção dos trabalhos, pela Presidência da Câmara. Por isso, afirmei minha candidatura à Presidência e acredito que posso representar essa renovação, assim como sei que outros bons nomes eleitos também podem. Apesar da pouca idade, tenho determinação para enfrentar desafios e a cada dia aprendo ainda mais a ouvir com humildade e buscar sempre o diálogo, que é uma característica fundamental para quem pretende ser o representante do nosso Legislativo. Continuo firme nas minhas convicções e tenho dialogado com todos os colegas que possam estar unidos nesse propósito de entregarmos à população a resposta que ela espera, que é a de uma Câmara com autonomia e comprometida com as reivindicações dos vilhenenses”, encerrou.