Desde 23 de dezembro, o Hospital Regional (HR) de Vilhena está sob o comando, de forma interina, de Clair Oliveira da Cunha, servidor concursado lotado na secretaria municipal de saúde.

Num de seus primeiros atos foi a divulgação de um memorando nesta quinta-feira, 31 de dezembro, destinado aos responsáveis pelos hospitais dos municípios da região do Cone Sul: Colorado do Oeste, Chupinguaia, Cerejeiras, Cabixi. Cerejeiras, Pimenteiras e Corumbiara.

No documento obtido pelo Extra de Rondônia, Clair informa que não há vagas na UTI convencional disponíveis, estando em sua capacidade máxima de atendimento. Explica que, inclusive, há cinco pacientes com necessidades de UTI no aguardo de vaga no setor de sala vermelha do HR, sem disponibilidade de ventiladores. E orienta para os pacientes do Cone Sul sejam destinados a outras localidades.

CASOS DA COVID-19 AUMENTAM

O alerta deve-se ao aumento do número de infectados da covid-19 na última semana em Vilhena.

Nesta quarta-feira, 30, Vilhena teve mais uma morte e registrou 54 novos casos, além de 56 suspeitos; há 17 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19: oito na UTI, sendo quatro com necessidade de respirador, três do sexo masculino com 64, 65 e 75 anos e um do sexo feminino com 53 anos (leia mais AQUI).

Na terça-feira, 29 de dezembro, Vilhena registrou 78 infectados (leia AQUI).