Preocupado com essa questão, o prefeito Adailton Furia e o vice Cássio Gois, agiram rápido, e por meio da prefeitura do município de Cacoal, solicitaram ao Governo do Estado o espaço do CREPAD para montagem do Hospital de Campanha municipal para atender os casos, melhorando o tratamento para os cidadãos do município que governam.

Atualmente, o Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal está com 100% dos leitos destinados a pacientes com o novo coronavírus ocupados, e o Hospital Regional está com 96% dos leitos também indisponíveis, a UCS que já faz esse atendimento também.

Em todo o estado estão internados 340 pacientes em tratamento contra a doença. Os hospitais Cemetron e Hospital de Base em Porto Velho estão com 100% da lotação.

Com a intenção de auxiliar o município, diversos empresários locais se uniram com a prefeitura para ajudar na rapidez da adequação do Hospital de Campanha que está praticamente pronto com apenas 04 dias de manutenção e obras. Na próxima semana já será designada a equipe de trabalho com a convocação de médicos, técnicos de enfermagem e administrativo.

“Nós temos que agradecer a todos os cidadãos cacoalenses que se dedicaram em ajudar na construção deste Hospital para atender as pessoas que mais precisam neste momento. Agradecemos aos servidores do município, secretários e diversos voluntários que dedicaram seu tempo para colocar a mão na massa os empresários locais que doaram, desde a tinta para a pintura do local até as marmitas para servir todos que estavam trabalhando”, afirmou o vice-prefeito Cássio Gois.

O local contará com mais de 40 bombas infusão, monitores e respiradores nos leitos e toda estrutura de manutenção hospitalar será realizada por empresas locais que abraçaram a causa.

“Temos muito a agradecer também aos nossos vereadores, que ajudaram também com mão de obra do local convocando amigos e fazendo contato com comerciantes para ajudar naquilo que fosse necessário. Toda a estrutura foi custeada pela prefeitura de Cacoal e a população do município que se dedicou para que isso te tornasse possível e entregue o mais rápido possível”, contou o prefeito Adailton Furia.