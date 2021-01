O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Unesc busca formar profissionais com competências e habilidades que possibilitem uma atuação plena nas áreas facial, corporal, capilar e eletroestética.

O curso também tem como foco a gestão e comercialização desse serviço, capacitando os profissionais formados para exercerem o atendimento estético de forma integral, com qualidade e humanização.

Com cinco semestres de duração, dois anos e seis meses, o Curso de Estética e Cosmética da Unesc é formado por disciplinas como anatomia humana, estética facial, estética corporal, recursos estéticos, cosmetologia, terapias integrativas, terapias capilares, empreendedorismo e marketing, ética, responsabilidade socioambiental, entre outras.

O tecnólogo em estética e cosmética trabalha com a autoestima de seus clientes, se mantendo em uma busca constante para fornecer os melhores tratamentos na área da beleza, devendo ser responsável por garantir que os procedimentos realizados sejam feitos com segurança, preservando a integridade daqueles que buscam o seu serviço.

O Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética é oferecido pela Unesc na unidade de Vilhena e tem à sua disposição toda a estrutura da instituição, incluindo os laboratórios dos cursos da área da saúde, como medicina.

“Além de possuir uma grade curricular completa para a área da estética e cosmética, as aulas contam com carga horária teórica e prática, o que permite ao aluno agregar conhecimentos técnicos, científicos e práticos proporcionando uma formação integral. Aulas de cosmetologia e farmacologia, por exemplo, possibilitam ao futuro profissional o conhecimento aprofundado sobre a ação dos cosméticos, indicações e contra indicações para a prescrição e uso adequado destes produtos durante os tratamentos estéticos. A eletroterapia básica e avançada é ensinada ao aluno de maneira que o discente tenha segurança durante a elaboração dos tratamentos. Na Unesc as aulas práticas são presenciais com os professores e ocorrem desde o primeiro ano do curso”, destacou a coordenadora do curso Érica Simionato Machado Rieger.

Sobre as oportunidades no mercado de trabalho, para o profissional formado, a coordenadora enaltece o aumento da procura por serviços estéticos e cosméticos. “Notamos um crescente cuidado da população rondoniense com a saúde e a estética. Verificamos um número expressivo de lojas de produtos naturais e estéticos, clínicas de nutrição e academias, o que demonstra a preocupação da população com a beleza e a saúde do seu corpo. Avaliando este mercado, há a necessidade de formar profissionais qualificados, que disponham de boas técnicas no tratamento das disfunções estéticas”, ressaltou.

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Unesc Rondônia, para ingresso no primeiro semestre de 2021. A Unesc oferece mais de 30 cursos de graduação, nas unidades de Cacoal, Porto Velho e Vilhena.

As inscrições podem ser feitas de forma online pelo portal do vestibular www.vestibularunesc.com.br e também na secretaria acadêmica das unidades da Unesc em Rondônia. No momento da inscrição, o candidato poderá optar também pelo ingresso via nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A nota do Enem pode garantir bolsas de estudo com até 80% de desconto na Unesc.

O novo processo seletivo é digital, trazendo ainda mais comodidade e segurança aos candidatos neste momento de pandemia.