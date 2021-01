Egresso do curso de direito da Unesc em Cacoal, o prefeito Adailton Fúria fez uma visita no início desta semana na renomada instituição com 35 anos de atuação no Estado, e foi recepcionado pelo presidente Antônio Carlos Nascimento e pelo diretor executivo Ronald Campos da Unesc Rondônia.

Fúria busca somar forças em prol do desenvolvimento do município e ressaltou que Cacoal é um polo universitário e agora o Grupo Ser vem para continuar somando com sua administração. Nascimento afirmou que são parcerias como essas que fortalecem a sociedade e contribuem para o avanço do município, da região e do Estado.

Pessoas de má-fé estão utilizando do nome de concessionárias de Grupo Gilberto Miranda em Rondônia para aplicar golpes. Os estelionatários anunciam a venda de veículos por meio das redes sociais.

O cliente entra em contato com os golpistas afirmando ser de uma concessionária e ao fechar negócio solicitam pagamento antecipado via depósito ou transferência bancária, sempre em nome de terceiros, nunca em nome das concessionárias, sendo que o Grupo Gilberto Miranda reforça que não solicita pagamentos antecipados, muito menos, pagamentos ou transferências bancárias em nome de terceiros.

Em caso de dúvida sempre confirme as informações através do telefone fixo das concessionárias do grupo: Fiat PSV/Gima/Jirauto/Mega. Site grupogilbertomiranda.com.br.

Os bancos privados são instituições que pertencem a pequeno grupo de pessoas e que possuem todos os direitos e responsabilidades sobre ele. São essas pessoas que decidem as melhores estratégias para a empresa e as taxas a serem aplicadas para a geração dos lucros.

Já nas cooperativas, todos os clientes podem se tornar cooperados, ou seja, podem ser os donos do negócio e se envolver nas tomadas de decisão. Este modelo denomina-se cooperativismo e ele proporciona o crescimento de todos os envolvidos.