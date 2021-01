Todos queriam que o dia fosse feliz; que o horizonte fosse otimista; que os problemas não existissem; que as perspectivas fossem animadoras; que existisse uma luz no fim do túnel; que a inflação caísse; que o emprego aumentasse; que a epidemia passasse; que as vacinas chegassem; e que a esperança voltasse.

Talvez tenhamos chegado à atual situação por incompetência de alguns; ou por erros grosseiros de outros; ou por decisões equivocadas; ou por falta de planejamento; ou porque perdemos o foco. Quem sabe as premissas estavam incorretas; quem sabe devido à falta de critério; quem sabe por interesses mesquinhos; quem sabe houve morosidade excessiva; quem sabe por egoísmo; talvez por partidarismo; ou porque desprezamos as prioridades; ou porque fomos displicentes diante dos interesses da pátria.

Talvez isso se deva à falta de liderança; ou por posturas impróprias; ou por pessoas despreparadas; ou por disputa de poder; ou pela falta de dinheiro; ou provocadas pela tensão. Talvez seja por falta de visão; ou por falta de sensibilidade; ou por falta de patriotismo; ou ausência de espírito público.

É provável que alguns dos problemas acima estejam associados à erros humanos; ou posturas impróprias; ou manipulação do sistema; ou incapacidade de obter informações; quem sabe devido a falhas estratégicas; ou até mesmo por má fé.

A bem da verdade, esta nação necessita de homens e mulheres de caráter e integridade, de idealistas e trabalhadores, que sejam capazes de nos levar a ações práticas e efetivas. Sim, precisamos de pessoas que amem o país e as instituições; de pessoas capazes de resolver os problemas na origem, a fim de que o país retorne, e logo, à normalidade.

O Brasil precisa com urgência de uma trégua, de uma pacificação de espíritos. Precisamos aprender a separar o fundamental do secundário. Esta nação tem uma história e um lema: Ordem e Progresso! Ninguém está autorizado a jogar nossa bandeira na sargeta da discórdia e do caos.

A restauração do país se faz pela conscientização de seus erros, bem como pelo desejo de superá-los. A restauração se faz com posturas dignas e atitudes racionais; com respeito a valores, à família e a Deus. Somente uma visão maior, cívica e espiritual, pode nos unir, diante da gravidade dos fatos. Precisamos trilhar o caminho da ética, da sensatez, da humildade e do trabalho. Só assim reconduziremos este gigante cansado, desorientado e sofrido, à plena normalidade política, social e econômica.

Estamos apequenando esta nação pelos nossos erros, omissões, egoísmo e incompetências. É hora de dar um basta. Precisamos de um projeto de restauração que nos una; de um sonho que nos impulsione à frente e da participação de todos para transformá-los em realidade. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.