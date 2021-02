O vice-prefeito de Cacoal, Cássio Góis (PP), visitou o município de Vilhena nesta sexta-feira, 19.

Na cidade, fez questão de visitar a redação do site Extra de Rondônia para falar a respeito de suas ações nestes quase dois meses no “Palácio do Café”.

Ele esteve acompanhado do secretário municipal de agricultura, Alcides Zacarias Sobrinho, e do adjunto da pasta, Izailton Alves Teixeira.

Recepcionado pelo jornalista Orlando Caro, diretor do Extra, Cássio, inicialmente, informou que a visita à Vilhena teve por finalidade conhecer os programas da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) para serem implementadas em Cacoal.

Ao lado do secretário vilhenense Jair Dornelas, percorreu a área rural e conheceu o trabalho desenvolvido pela Semagri, ao mesmo tempo em que conversou com produtores rurais. O “Balde Cheio”, um dos programas mais produtivos da Semagri, foi o que mais atraiu a atenção dos cacoalenses (veja vídeos abaixo).

Com relação a Cacoal, o vice-prefeito avaliou os primeiros meses de administração como positivo, exemplificando casos necessários e emergenciais como a instalação do Hospital de Campanha no combate à covid-19 e a intervenção no Centro de Hemodiálise após ser alvo de reclamações de muitos pacientes (leia mais AQUI e AQUI)

Na condição de vice, Cássio garantiu que seu foco é ajudar o prefeito Adailton Fúria (PSD) no que for possível, sempre mantendo o diálogo na execução das atividades. “O trabalho é decidido com diálogo, sintonia. Tudo o que eu faço é porque antes foi decidido com o prefeito”, observou.

Questionado pelo Extra, Cássio também falou sobre a possibilidade das instalações do Complexo Beira Rio, virar a sede da prefeitura de Cacoal. O assunto divide opiniões. “Existe essa possibilidade, mas, por enquanto, está em discussão. Não é momento de aumentar despesas. O prédio da prefeitura não tem mais condições e está com sua infraestrutura deteriorada pelo tempo e gastaríamos muito com aluguel de outro prédio”, disse.

Com relação ao relacionamento com o Legislativo, ele garantiu que há dialogo e respeito. “Há uma determinação do prefeito de manter a harmonia e atender as solicitações dos parlamentares”, garante.

Finalmente, Cássio disse que a população de Cacoal pode esperar muito trabalho. “Apesar das dificuldades, não vamos baixar a cabeça e, ao lado do prefeito Fúria, vamos trabalhar com transparência no mandato”, encerrou.

>>> VEJA, ABAIXO, OS VÍDEOS DA VISITA À VILHENA: