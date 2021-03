A emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva (PTB) garantiu dois caminhões basculantes (caçambas) ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) em Colorado do Oeste.

O parlamentar fez a entrega dos veículos na manhã desta sexta-feira 19, juntamente com o diretor-geral DER, Elias Rezende, ao residente Nilson Honorato. O investimento para a aquisição dos basculantes foi de aproximadamente R$ 750 mil.

Ao destacar a importância das caçambas para fortalecer a estrutura do parque de máquinas do DER em Colorado, o parlamentar frisou que os caminhões basculantes atendem todo Estado.

Neiva atentou que a Residência do DER em Colorado também é responsável pela manutenção das estradas estaduais nos municípios de Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara e parte de Chupinguaia. “Essa região é responsável pela produção de aproximadamente 80% de soja e milho em Rondônia, influenciando diretamente a economia no Estado”, observou o parlamentar.

“Devido ao potencial do agronegócio no Sul do Estado, o trânsito de carretas é intenso o ano inteiro. Durante o inverno amazônico as estradas sofrem com o peso das carretas bitrem. É preciso manutenção constante e, principalmente, encascalhamento”, afirmou o deputado.