Seguindo com as rodadas das Pré-Assembleias 2021, na noite desta quinta-feira, 25, a Sicoob Credisul realizou a reunião com os cooperados da região BR-163, da qual fazem parte as unidades de Campo Novo do Parecis, Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra, no Mato Grosso. O encontro aconteceu virtualmente, pelo App Moob, e contou com a participação de 600 pessoas.

Os cooperados que participaram, concorreram a dois pacotes de viagem com acompanhante para uma capital brasileira, incluindo aéreo, hotel e alimentação. Os ganhadores do sorteio da noite foram Ivonete Florinda Kohler, de Nova Mutum (MT), e Welleton Carlos Ribeiro, de Campo Novo do Parecis.

Este ano, devido à pandemia, as pré-assembleias estão sendo realizadas digitalmente em quatro etapas, com as unidades agrupadas em quatro regiões. Hoje, 26/03, a reunião acontece com a região Cone Sul: Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Vilhena, em Rondônia, e Campos de Júlio, Comodoro e Sapezal, no Mato Grosso. Leia: Sicoob Credisul realiza Pré-Assembleias virtuais com sorteio de viagens para cooperados

Claudio Roberto Tomazoni, diretor regional da Sicoob Credisul do Mato Grosso, logo no início do encontro falou sobre a transparência que o cooperativismo proporciona a seus associados por meio das pré-assembleias. “Esse é o momento mágico da cooperativa, onde a gente vem aqui de forma transparente e verdadeira, prestar contas para os donos da instituição. E temos que agradecer a todos os associados, pois a cooperativa cresce bastante, com a segurança necessária e fundamental, graças à confiança de todos vocês”, enfatizou.

Ivan Capra e Vilmar Saúgo, presidente do Conselho de Administração e diretor executivo da Sicoob Credisul, apresentaram os grandes números da Sicoob Credisul, os resultados referentes ao exercício de 2020 e a proposta de distribuição de sobras. Foram apresentadas também as ações sociais que a cooperativa desenvolveu na região.

Em 2020, a cooperativa doou um ventilador pulmonar de R$ 134,99 mil e 2 mil máscaras no valor total de R$ 2 mil para o Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde (RO). Doou móveis e eletrodomésticos no valor de R$ 9,5 mil para o orfanato Lar dos Girassóis, e doação de móveis e enxoval no valor de R$ 20 mil para a Casa de Apoio Betel, em Nova Mutum.

Os cooperados assistiram também ao vídeo da obra do Hospital Cooperar, que está sendo construído em Vilhena (RO), com doações feitas pelos cooperados. O hospital será administrado pela Unimed e pretende melhorar os serviços de saúde da região, especialmente em casos graves.

Sicoob Credisul 2020

Com a incorporação da Sicoob Portocredi e a inauguração de mais duas agências, a Sicoob Credisul saltou de 22 para 41 unidades e o número de cooperados de 25.464 para 46.945. Crescimento de 86,4% e 84,4%, respectivamente. Já o número de ativos foi de R$ 1,61 bilhão para R$ 2,881 bilhões, com o aumento de 79%. A carteira de crédito de R$ 1,32 bilhão foi para R$ 2,24 bilhões, com crescimento de 69%.

Os depósitos totais de R$ 684,57 milhões cresceram 120%, chegando a R$ 1,509 bilhão. O patrimônio líquido obteve crescimento de 42,1%, e foi de R$ 291,09 milhões para R$ 413,71 milhões. O capital social cresceu 51,3%, de R$ 123,38 milhões para R$186,63 milhões. As reservas foram de R$ 105,37 milhões para R$ 167,09 milhões, com crescimento de 58,6%. E as sobras + juros ao capital foi de R$ 83,77 milhões para R$ 84,39 milhões. Os dados são de 2020, comparados com o ano de 2019.