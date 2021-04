A Sicoob Credisul foi destaque no “Performance 2020: Celebre o Extraordinário”, que aconteceu online na quarta-feira, 14, com a participação de cooperativas de todas as regiões do Brasil.

Mais de 1 mil pessoas assistiram ao evento, que teve o objetivo de premiar as agências com maior desempenho em Sicoobcard e Sipag em 2020. A Sicoob Credisul foi a única no país com duas agências “Duplo Diamante”, prêmio máximo simultaneamente nos dois produtos, as unidades de Sapezal (MT) e Cáceres (MT).