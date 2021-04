O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL-RO), vice-líder do governo Bolsonaro, participou na última terça-feira 20, em Brasília, da cerimônia que passou o cargo de comandante do Exército Brasileiro do general Edson Leal Pujol ao general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

Dentre os diversos assuntos discutidos, estava a inauguração da ponte do Abunã em Rondônia logo no início do mês de maio. A estimativa é de que mais de 2 mil veículos passem pela ponte assim que ficar pronta. A expectativa é de também agilizar e baratear o transporte de mercadorias entre os dois Estados e interligar ao sistema rodoviário do país.

A obra é esperada há 35 anos, tem a estrutura de 1,9 km de extensão orçada em R$ 130 milhões. Na ocasião, o deputado parabenizou o ministro Tarcísio Gomes de Freitas e o DNIT pelo empenho em concluir uma das maiores e mais modernas obras de engenharia executadas na Amazônia, que liga os Estados de Rondônia e Acre e que é estratégica para a integração nacional e prioritária para o Ministério da Infraestrutura que já entregou 86 obras prioritárias ao país em 2020.