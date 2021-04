Mais um bueiro armco (tubo em aço galvanizado) destinado pelo deputado Ezequiel Neiva foi instalado na Linha 02, no município de Corumbiara. Para a Linha 02 foram destinados três tubos armcos, sendo que dois já foram instalados, eliminando pontes velhas de madeira.

Ezequiel Neiva disse que os tubos foram solicitados pelos vereadores Solon (PTB), João Valadão (PSB), Tuca (PTB) e Osmar Farinha (Podemos). “Os vereadores acompanham de perto as necessidades das estradas rurais. Eles conhecem as necessidades da população e nos trazem as demandas”, destacou Neiva ao falar da satisfação de poder atender o município.

MAIS TUBOS ARMCOS



Além dos três tubos armcos assegurados para a Linha 02, o deputado destinou recentemente um bueiro para a estrada do Assentamento Verde Seringal; um para o Travessão da 04 com a 05; um para o Travessão da 03 para a 04; dois para o Travessão da 05 para a 06; e um no Travessão da Zero 4, no local conhecido como Travessão do G.