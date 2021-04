O deputado estadual do PSL esteve no Município na quinta-feira, 22, e acompanhado pelo prefeito João Pavan (DEM) percorreu a cidade verificando a aplicação de recursos derivados de emendas de sua autoria, além de anunciar mais benefícios ao Município.

O parlamentar enumerou iniciativas que promoveu para Alto Paraíso, destacando emenda de R$ 60 mil, para aquisição de veiculo a fim de atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cujo processo já está em andamento para convênio, e construção da garagem com estrutura metálica para Secretaria Municipal de Agricultura abrigar tratores, caminhões e maquinas, iniciativa para qual a prefeitura esta fazendo o levantamento do valor do empreendimento. Ele também anunciou a ampliação de duas salas de aula para a Escola Santa Marcelina, que com o incremento irá atender cerca de 100 alunos.

Eyder Brasil declarou ser um parceiro de toda hora do Município, para o qual já alocou vários recursos. Ele reiterou seu compromisso com a administração municipal em entrevista concedida à emissora de rádio local, além de conversas com lideranças políticas e comunitárias da cidade.

O prefeito João Pavan (com óculos e de camisa branca na imagem) agradeceu o empenho do deputado em favor do desenvolvimento de Alto Paraíso, e garantiu que as portas da cidade estarão sempre abertas ao parlamentar, ressaltando ainda que a parceira do Executivo com Eyder renderá muitos frutos à comunidade.