A relação entre a tecnologia e os jovens é inevitável, estamos todos os dias em contato com conteúdo proveniente da internet, seja por ofício ou lazer. Isso gerou uma dependência enorme da formação e manutenção social em relação à internet, e não distante deste fator, há também a “digitalização dos crimes”, fator que vem contribuindo demasiadamente para o aumento da violência verbal em nosso dia a dia.

É importante ressaltar, primeiramente, que a sociedade brasileira possui um dos mais altos índices de doenças mentais que, muitas vezes, tem suas causas relacionadas ao conteúdo encontrado no “dia a dia virtual”, por isso, é dever do estado não só tratar a questão do “cyberbullying” como segurança, mas também como saúde pública.

Segundo o Ibge, em alguns estados, como Rondônia, houve aumentos de casos diagnosticados de depressão na faixa dos 70% em apenas 6 anos. Outras doenças associadas ao exacerbado uso de tecnologias também têm registrado aumento nas últimas décadas, como a ansiedade, que atinge 9,3% da população, a maior taxa do mundo, segundo a OMS.

Segundo um estudo publicado pela Unicamp, cerca de 40% da população mundial utiliza a internet, fazendo, desse modo, com que qualquer um que queira fechar um negócio ou apenas ter uma conversa com alguém apenas necessite apertar em um botão, encurtando muito o processo em comparação a quando a internet não dominava nosso dia a dia.

Sendo assim, a discussão sobre a relação entre o desenvolvimento jovem e a internet é indispensável para que se obtenha uma sociedade mais saudável. Desta forma, se faz necessário que o Governo Federal, através do Ministério da Saúde direcione verbas para campanhas em prol da reeducação para diminuição do tempo empregado na internet. além disso, cabe às instituições de ensino estimularem os estudantes a diminuir o tempo empregado para a internet e para não serem facilmente influenciados pela mesma

San Hartwig Gomes, aluno do 3º ano do curso técnico em agropecuária integrado, Ifro-campus Colorado do Oeste