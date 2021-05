No pronunciamento de terça-feira 12, reservado ao balanço das informações da Comissão Interna Temporária de Acompanhamento do Coronavírus, o senador Confúcio Moura (MDB-RO) convidou os membros do colegiado para ajudarem a preparar temas das audiências públicas e também cobrou apoio dos pares para a busca de mais vacinas contra à Covid.

O parlamentar disse que nesse momento há muitas dúvidas entre a comissão temporária da Covid-19 e a CPI, e destacou que a segunda tem um poder midiático maior. “Porque é uma investigação, é um processo de delegado de polícia para investigar mesmo, fazer perguntas; e a nossa comissão, não. A nossa comissão é de mediação de conflitos, de ir atrás, de procurar soluções, de não cansar nunca”, disse.

O senador fez um apelo aos colegas para eles emprestar as experiências do parlamento e junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), auxiliarem na busca de imunizantes. “Qualquer obstáculo que possa existir nas negociações por ministro, por presidente, por quem quer que seja, para a gente conseguir resolver”, enfatizou.

De acordo com o senador, Estados e municípios estão com o dinheiro em caixa para comprar vacinas, e pediu aos colegas que não desanimem. “Temos de estar à frente, brigando, batalhando, levando ao conhecimento de todos as necessidades e os caminhos estreitos que a gente possa palmilhar para encontrar mais vacinas. Esse é o grande objetivo”, concluiu.