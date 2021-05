A prefeitura de Cacoal está cadastrando famílias em situação de vulnerabilidade social para receberem o “Benefício Eventual de Auxílio” por meio de cestas básicas.

Os recursos para a compra dos gêneros alimentícios foram liberados pelo deputado Cirone Deiró que destinou R$ 100 mil para a prefeitura de Cacoal atender as famílias, em situação de vulnerabilidade social.

No documento que Deiró enviou ao governador Marcos Rocha solicitando a liberação, ele justifica a necessidade dos recursos para atender as famílias que foram afetadas pelas restrições imposta pela pandemia da Covid.

O cadastramento dos beneficiários será realizado pela Secretaria Municipal de Ação Social, nos dias 19, 20 e 21 de maio. Para ter acesso ao benefício é necessário apresentar os seguintes comprovantes: ser residente em Cacoal, ser cadastrado no CadÚnico/Bolsa Família, ter renda de até um terço de salário mínimo per capita ou que estejam em situação de vulnerabilidade temporária ou de calamidade pública com renda familiar de até um salário mínimo nacional. O estado de carência será comprovado por visitas sociais, comprovação no CadÚnico e ou mediante parecer social de Assistente Social.

De acordo com Cirone Deiró a destinação dos recursos para atender as famílias mais atingidas pela pandemia atende uma reivindicação que recebeu durante suas caminhadas pelos bairros de Cacoal.

“Por mais de uma vez, fui abordado por pessoas, especialmente mães, que são quem mais sofre com a falta de alimentação para seus filhos. Liberei os recursos que estão sendo executados pelo prefeito Adailton Fúria que também está sensível as necessidades da população”, afirmou.

Para o vereador Zivan Almeida a iniciativa do deputado Cirone Deiró vem em um momento muito delicado para as famílias que tiveram suas rendas reduzidas, especialmente aquelas que trabalhavam na informalidade. “Reconhecemos a importância dessa iniciativa do deputado Cirone Deiró no apoio e assistência a essas famílias que estão atravessando um momento difícil, em razão das restrições imposta pela pandemia”, afirmou.

SERVIÇO:

Cadastramento das famílias

Dia 19 de maio das 09h às 13h o cadastramento ocorrerá na Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAST, localizada na Rua Silvio Aparecido Pereira, nº 877, Bairro Teixeirão.

Dia 20 de maio das 09h às 13h, o cadastramento será realizado no Centro de Esportes Unificado, popular Praça Céu, localizado na Avenida Primavera, Bairro Vista Alegre.

Dia 21 de maio das 09h às 13h, o cadastramento será realizado na Igreja Católica, Bairro Riozinho.

Os interessados deverão levar RG e CPF, comprovante de residência, folha resumo do Cadastro Único, número de telefone para contato. Será obrigatório uso de máscara.