Neste sábado, 29, o agrônomo Rodrigo Francisco da Silva Meding, e o empresário Murilo de Oliveira Neto, proprietário da Agronorte Produtos Agropecuários, estão ministrando palestra na chácara Nossa Senhora Aparecida, na Corperfrutos, em Vilhena.

O tema tem como objetivo principal ensinar os produtores rurais a usar a tecnologia a seu favor e assim ter acesso a produtos e insumos de alta qualidade com preços acessíveis.

Rodrigo falou com a reportagem do Extra de Rondônia e explicou que o evento idealizado pela empresa que representa cumpre todas as regras sanitárias e de distanciamento social, além de máscara e álcool em gel para os participantes.

O agrônomo disse que o evento é para apresentar aos agricultores a linha de produtos e serviços da empresa Microquimica Tradecorp, na qual tem como representante em Vilhena a Agronorte Produtos Agropecuários.

O evento tem como anfitriões Eliane Aparecida Vanzela e Geraldo Gonçalves da Cruz, produtores de Pepino e Tomate, no qual há algum tempo estão tendo orientação e acompanhamento de profissionais qualificados da empresa citada, com produtos e insumos de alta tecnologia e assim produzirem com mais eficiência e oferecer ao mercado hortifrutigranjeiros de qualidade com melhor preço agregado.

Rodrigo relata que este é o primeiro evento da Agronorte Produtos Agropecuários, e que servirá de termômetro para muitos outros que virão para ajudar os pequenos agricultores de Vilhena e região.