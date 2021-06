A Secretaria Estadual de Educação e Cultura (Seduc) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Vilhena (Semed) realizará nesta terça-feira 01, a partir das 09h o “Encontro Regional Busca Ativa Escolar”. A ação tem como objetivo discutir medidas para minimizar os casos de evasão escolar na região.

Participarão do evento o coordenador estadual do programa “Busca Ativa Escolar” Kary Jean Falcão, a coordenadora do programa em Vilhena Luciene Aparecida Nascimento, a promotora da Infância e Juventude de Vilhena Yara Travalon, técnicos verificadores do programa, conselheiros tutelares, supervisores municipais e estaduais de Colorado do Oeste, Chupinguaia e Vilhena, além de representantes da Pastoral da Criança e Semas. Para acompanhar o evento, basta acessar o link.