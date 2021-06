O Twitch ganhou muitas notícias nos últimos meses. Mas primeiramente vamos entender o que é exatamente essa plataforma de transmissões ao vivo. O Twitch é uma plataforma online de transmissão de streaming de vídeo onde pessoas podem fazer transmissões ao vivo, interagir com os espectadores através do chat e ainda ganhar dinheiro através de patrocínios ou mesmo vendas de produtos.

Essa tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço, facilitando a vida dos internautas que não são obrigados a baixar conteúdo algum para assistir. Ela foi criada em 2005 por Justin Kane e se chamava inicialmente de JustinTv, sendo que somente em 2011 passou a se chamar de Twitch.

Em 2014 o grupo Amazon adquiriu a empresa por nada menos que US$ 970 milhões. Foi feita uma grande reformulação na plataforma com mudanças e investimentos em tecnologia.

O Twitch é focado principalmente no público de games, contudo nela podemos encontrar uma variedade bastante grande de jogos como o Poker, talk shows, futebol, culinária, shows, música, lazer e muitas outras opções.

O usuário navega nas categorias de mais interesse e tem a possibilidade de seguir um determinado canal e receber as notificações que deseja. Ela permite que em determinados canais o usuário faça comentários ou perguntas e tudo isso em tempo real. O Twitch dispõe de aplicativos tanto para o sistema iOS como Android e navegadores.

A RELAÇÃO COM O POKER

Mesmo que hoje os esportes eletrônicos dominem o Twitch, o poker, o jogo de cartas mais popular do mundo tem tido a cada dia mais espaço na plataforma Twitch. O streaming de poker é uma tendência em franco crescimento com mais de 1 milhão de seguidores.

Na verdade, o Twitch vem se transformando a cada dia mais em um espaço importante para os chamados “esportes da mente” como o poker, xadrez e outros.

Existem atualmente centenas de canais dedicados ao poker, o que fez com que o Twitch tenha criado uma categoria própria para o jogo.

Atualmente são mais de 2 milhões de transmissões por mês e existem canais de todos os tipos, desde os que transmitem torneios importantes aos que praticamente ensinam aos novos adeptos como jogar esse vibrante jogo.

Sem dúvida alguma, um dos pontos fortes que transformaram o Twitch como uma plataforma de sucesso para o poker foi a possibilidade dos streamers abordarem vários temas relacionados ao jogo, como as regras, análises, torneios e também suas lives.

O poker vem crescendo vertiginosamente e seus praticantes fazem streamings de poker Twitch, desse modo interagindo com seus seguidores.

Você pode acompanhar esses canais ou mesmo seguir os torneios disputados ao vivo em vários países. Uma série de plataformas famosas são encontradas no Twitch com milhares de seguidores.

Um bom número de jogadores e jogadoras brasileiras de poker podem ser vistos nessa plataforma como Daniel Almeida, Daniela Feitosa, Eduardo Espessote e outros. Além de conhecidas feras que são referência nesse esporte como André Coimbra, Felipe Mojave, LexVeldhuis, Courtney Gee, Parker Talbot e Jens Knossalla.

O FUTEBOL NA TWITCH

O Twitch começou a entrar na área dos esportes tradicionais mais conhecidos como futebol, basquete, beisebol e outros.Com relação ao futebol, o esporte mais popular do mundo, ele tem recebido uma atenção especial na plataforma do Twitch.

Alguns jogos já começaram a ser transmitidos, mas eles dependerão de acordos firmados com os clubes de futebol. Assim, cada um deles possuem condições específicas no momento de serem exibidos.

A última final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo foi transmitida pela plataforma gratuitamente. Mesmo o Campeonato Brasileiro estará presente, entretanto será necessário que o usuário esteja inscrito em um dos canais que disponibilize a transmissão.

A Amazon já fez parcerias com o Real Madrid, Juventus, Arsenal e Paris Saint-Germain e está em tratativa junto a outras grandes equipes europeias para adquirir direitos de transmissão de seus jogos.

A plataforma já tem parceria com a NBA de basquete, NFL de futebol americano, MLB de beisebol e inclusive o UFC.

A La Liga espanhola vai ser a primeira a aderir ao serviço de streaming global. Todas as semanas terão programas especiais e clipes com jogadores, embaixadores e outros ícones da mais importante competição espanhola.

No programa LaLiga Zone terá o resumo da rodada e o LaLiga Prévias abordará as notícias da semana. A ideia é angariar novos fãs para a La Liga com conteúdos exclusivos na plataforma.

A Federação Internacional de Basquetebol (Fiba) acaba de fechar um acordo de parceria com o Twitch onde transmitirá cerca de 600 horas de jogos ao vivo por ano. Levando em conta a popularidade cada vez maior do poker no Twitch, o futuro desses streams na plataforma é extremamente promissor e se juntarmos a isso o número cada vez maior de praticantes desse esporte o sucesso do poker no Twitch está com certeza garantido.