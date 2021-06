O secretário municipal de esporte de Vilhena, Wellington Oliveira, esclarecer dúvidas com relação ao recente decreto n° 52.775 divulgado pela prefeitura com relação às restrições sanitárias devido ao aumento de casos da covid-19 no município (leia mais AQUI).

Oliveira falou sobre as práticas esportivas no município, sobre o que está liberado e o que está impossibilitado no momento.

Ele iniciou afirmado que, em momento algum, a prefeitura quer impedir o esporte, mas explicou que a prática, em espaços públicos, está impedida, tais como em estádio, ginásios, e praças.

Por outro lado, garantiu que as atividades estão liberadas em clubes, associações e espaços particulares. “As regras precisam ser mantidas para evitar problemas e evitar aglomerações”, destacou.

