O planejamento financeiro compreendeu: 1.-Definição do valor do Investimento; 2.-Quadro de pessoal; 3.-Cronograma mensal de produção; 4.-Preços médios de venda; 5.-Custos unitários e mensais de fabricação; 6.-Financiamento bancário; 7.-Carga tributária; 8.-Despesas operacionais; 9.-Fluxo de caixa e 10.-Lucratividade.

As premissas básicas foram estabelecidas, considerando os padrões de uma empresa semelhante, que está operando na mesma região do estado. A tarefa de planejar é trabalhosa e complexa; envolve fatores e variáveis distintas; é preciso tomar inúmeras decisões com base no seu feeling pessoal.

Como se trata de um novo mercado, é preciso estimar muito bem o volume de negócios bem como os preços nele praticados. Também é preciso avaliar que tirará mercado de alguns concorrentes; que há a possibilidade de uma guerra de preços; que eles poderão reagir de forma agressiva. Também importa ter em mente que você desconhece o perfil de seus clientes potenciais.

Diante de tantas incertezas, o investidor costuma lembrar-nos que não abrirá mão do retorno do investimento planejado, mesmo diante de vendas menores. O fluxo de caixa precisa ser criterioso e conservador, para que não haja necessidade de fazer revisões do projeto, o que é desgastante para a administração.

A experiência me ensinou que quando se apresenta um estudo destes, você é pressionado a externar sua confiabilidade pessoal no projeto. E isso vai ser lembrado em todo tempo. Em adição, você como líder, ficará moralmente comprometido com aqueles números, quer faça sol ou chuva, quer a inflação se estabilize ou aumente, quer a economia avance ou retroceda, quer seus concorrentes sejam agressivos ou passivos.

É importante que a região ofereça áreas de suporte operacional, em especial quanto à manutenção dos veículos. É necessário cadastrar e avaliar prestadores de serviço confiáveis, na área mecânica e elétrica, que ofereçam experiência e qualidade.

Quanto ao financiamento do projeto, vale lembrar que os bancos governamentais dispõem de recursos e operam com taxas atrativas. Ocorre que, apesar disso, tais instituições costumam ser morosas e burocráticas, na aprovação de projetos dessa natureza. Às vezes é preferível recorrer a um banco particular, os quais mesmo operando com custos financeiros maiores, têm por hábito oferecer presteza tanto na aprovação quanto na liberação dos valores.

Em todas essas coisas é gratificante e desafiador ser um gestor empresarial. Importantes lições são aprendidas a todo o momento. Somos forçados a encontrar soluções rápidas e eficazes para os imprevistos operacionais. Se você ainda não passou por uma experiência dessas, recomendo que se envolva, porque isso é importante para seu currículo bem como para sua carreira profissional. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.